Kino Charlie w Łodzi zaprasza z psami
Kolejną odklejka psiarzy. Kino w Łodzi pozwala wchodzić na seanse z psieckiem.ivbefre
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 112
- Odpowiedz
Kolejną odklejka psiarzy. Kino w Łodzi pozwala wchodzić na seanse z psieckiem.ivbefre
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (112)
najlepsze
@DuchZoliborza: Bo z koniarzy nie ma pieniędzy, a z psarzy tak. Rynek weryfikuje.
Dosłownie widuje czasem na spacerze z synem te samotne podstarzałe babki które chodzi i gadają do psa. Patrz maciusz ptaszki latają, patrz burek piesek idzie...
Ja tak do syna mówię ale to człowiek i odpowiada...
No a teraz będzie kino dla psiarzy. Jeżeli komuś to nie przeszkadza, to pójdzie. Ich pieniądze, ich wola.
@AppleDash: a póki co jeszcze nie chodzą do szkół rodzenia
Teraz nie będę chodził do kina jeszcze bardziej.
@buont666: Ja bylem w kinie w uk i doslownie mi uszy rozwalalo, od tego huku bezsensownego.
Glosno tak ze az bul w uszach,
Nie mialem stoperow wiec kawalki papieru wcisnalem sobie do uszu i choc
Jak patrzę na tych ludzi z psami w wózkach - to uważam, że są chorzy psychicznie i trzeba ich leczyć. Jak widzę psa w sklepie, w knajpie - nie wchodzę tam. Omijam te
Mam jednak nadzieję, że ty i twoja rodzina żyjecie przynajmniej na takim poziomie jak nasze psy i że też macie godne