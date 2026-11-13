Mamy cztery psy. Ani przez chwilę nie przyszlo mi do głowy, zeby zabierać je do knajpy, na zakupy czy do... kina. Po co? I mimo, że traktujemy je jak członków rodziny. To nie są nasze psieci. To są psy.



Jak patrzę na tych ludzi z psami w wózkach - to uważam, że są chorzy psychicznie i trzeba ich leczyć. Jak widzę psa w sklepie, w knajpie - nie wchodzę tam. Omijam te Pokaż całość