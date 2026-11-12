Do prokuratury w Krakowie wpłynęło zawiadomienie na Jakuba Kulika
Zawiadamiający domaga się zbadania legalności użycia broni wobec sprawcy. Co dalej z zawiadomieniem Polaka mieszkającego w Londynie? Prokuratura po rozpatrzeniu jego pisma nie musi wszczynać śledztwa, lecz może odmówić jego prowadzenia.MakeLifeGreatAgain
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Komentarze (22)
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wielu jest glupich ludzi ale nie potrzebne nam wiedza o ich glupocie
to jest jeden z powodow dla ktorych obecne media to dno - zajmowanie sie p--------i
Takie oskarżenia padają na yt i wykopie, nazywane są egzekucją. I tu właśnie należy zamknąć im mordy bo nie rozumieją kogo policja ma chronić, nie wiążą śmierci strzelca z osobami, które zabił, to są dla nich dwie totalnie różne rzeczy, może nawet sami obawiają się, że policja kiedyś może do nich strzelać.
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Ciekawe jaki ma nick na wykopie i dlaczego obserwuje tag #neuropa ( ͡° ͜ʖ ͡°)