Generalnie powinna byc zasada, ze napastnik musi zostac unieszkodliwiony skutecznie. Sam policjant byl ranny i nie wiedzial co wydarzy sie po tym jak straci przytomnosc, wiec slusznie zlikwidowal zagrozenie ze strony terrorysty upewniajac sie, ze nie bedzie w stanie mogl kontynuowac ataku. Gdyby policjant byl caly i mial wsparcie, a napastnik lezal by na ziemi z podniesionymi rekami to byla by juz inna sytuacja.