Miałem podobne przygody z Fordem S-Max. Objaw: skrzynia nie wrzuca wstecznego. Diagnoza ASO: wymiana skrzyni. Diagnoza niezależnego serwisu: zrobimy adaptację. ASO chciało okolice 15k. Adaptacja kosztowała 200. Wsteczny wrócił, jest do dziś.

Domyślam się, że owa Toyota na pierwszą diagnostykę trafiła do ASO właśnie.