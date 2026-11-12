Chcieli wymienić dobry silnik za 25k$ a wystarczyła drobna naprawa...
Właściciel Toyoty Tundry usłyszał w warsztacie, że jego samochód wymaga wymiany silnika... inny mechanik naprawił usterkę śrubokrętem w kilka minutlapagapa
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Właściciel Toyoty Tundry usłyszał w warsztacie, że jego samochód wymaga wymiany silnika... inny mechanik naprawił usterkę śrubokrętem w kilka minutlapagapa
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Domyślam się, że owa Toyota na pierwszą diagnostykę trafiła do ASO właśnie.