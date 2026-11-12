Nie wierzę, że ja, zwykły random, jestem w stanie zweryfikować, czy może to być prawda, a "dziennikarze" nie.

Wchodzicie na stronę pimeyes, wstawiacie zdjęcia osoby, która was interesuje i widać odnośniki do stron zawierających nazwę "świętokrzyskie" i "Ostrowiec". Czyli szansa jest całkiem duża. A jakbym miał wersję premium, to pewnie mógłbym ustalić w 10 minut jej imię i nazwisko.