Burza po materiałach TVN o zamachowcu. Jedna kobieta w dwóch rolach
Widzowie TVN i TTV zwrócili uwagę na zaskakującą zbieżność. Ta sama kobieta pojawiła się zarówno jako osoba znająca sprawcę z czasów szkolnych, jak i pracownica sklepu, w którym podczas ataku rozegrały się dramatyczne sceny. W internecie szybko pojawiły się podejrzenia o manipulację.Korda
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Komentarze (110)
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Ja ostatnio spotkałem w KRK dziewczynę z którą spotkałem się raz 15 lat temu i ona mnie poznała, a ja ją nie. Musiałem zostawić po sobie dobre wrażenie :D
Mogła z nim chodzić do podstawówki i mogła po 15 latach od tamtego momentu pracować w Krakowie.
Czy OP ma mózg?
@kwiat_pustyni626: Brzytwa Ockhama mówi mi, że jak coś ląduje z płomieniem na głównej, to jest to kolejne urojenie jakiegoś jaskiniowca z głównej, a nie prawda.
Wchodzicie na stronę pimeyes, wstawiacie zdjęcia osoby, która was interesuje i widać odnośniki do stron zawierających nazwę "świętokrzyskie" i "Ostrowiec". Czyli szansa jest całkiem duża. A jakbym miał wersję premium, to pewnie mógłbym ustalić w 10 minut jej imię i nazwisko.