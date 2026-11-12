Pfizer jest Amerykanki, a z Amerykanami ostatnio Europejczykom nie po drodze więc wynik spodziewany ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Na miejscu naszych geniuszy dążyłbym żeby jak najszybciej ogarnąć ten proces z Pfizerem przy sprzyjającej koniunkturze bo po następnych wyborach może być inna sytuacja.