Jest decyzja sądu w sprawie Pfizera. Zajęcie 5,6 mld zł "bezzasadne"
Sąd pierwszej instancji w Brukseli uznał za bezzasadne zajęcie przez Pfizera wierzytelności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na poczet należności za nieodebrane przez Polskę szczepionki przeciw COVID-19. O decyzji poinformowało w czwartek 12 listopada Ministerstwo Zdrowia.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (13)
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Na miejscu naszych geniuszy dążyłbym żeby jak najszybciej ogarnąć ten proces z Pfizerem przy sprzyjającej koniunkturze bo po następnych wyborach może być inna sytuacja.