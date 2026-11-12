Gigant rezygnuje z Republiki. Mastercard wycofuje spoty
Spoty Mastercard zostały wycofane z Telewizji Republika przekazała firma serwisowi Wyborcza.biz. Wcześniej współpracę zakończył RTV EURO AGD.kasza332
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Spoty Mastercard zostały wycofane z Telewizji Republika przekazała firma serwisowi Wyborcza.biz. Wcześniej współpracę zakończył RTV EURO AGD.kasza332
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Komentarze (78)
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@chigcht: No to do Bydgoszczy będą jeździć xD #pdk
Odkąd masz tu konto ani raz nie byłeś zdolny przyznać sie, ze twoi bozkowie cos zyebali.
Zawsze byłeś cuckoldemczy w pewnym momencie zycia stales sie taki ulegly w bronieniu starych mężczyzn o wątpliwych wartościach moralnych?
Takie rzeczy sie przepracowuje na terapii zamiast komentować na wykopie