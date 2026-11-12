Już nie będzie Jensena Huanga na następnych konferencjach GTC. Pożegnanie Jensena Huanga z Nvidią… Biliony dolarów kapitalizacji: rewolucja w grach, narodziny CUDA, dominacja w centrach danych, aż po erę sztucznej inteligencji, przypieczętowaną jeszcze tutaj. Ponad trzydzieści lat za sterami. Fenomen technologiczny. Powtarzalność sukcesów przez lata, przez dekady, a przecież pierwszą kartę graficzną GeForce wprowadził na rynek jako trzydziestokilkuletni wizjoner, w małej firmie założonej w przydrożnym barze Denny’s, i było to przecież ponad Pokaż całość