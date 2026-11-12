Szef Nvidii Jensen Huang zrezygnował
Komentarze (112)
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I kochanka chiński szpiegi to raczej gruby kaliber.
I do głównej wykopka nie dotrze, ale za obecnego rządu już nie jeden wyleciał, co za poprzedniego było rzeczą niespotykaną mimo kryminalnego poziomu afer (co potwierdza długa lista nazwisk z zarzutami, od ziobry, po Morawieckiego)
@60groszyzawpis: wydaje mi się jednak, że jest istotna różnica pomiędzy "dupczyć na boku modelki" a "uczestniczyć w orgiach na których gwałcono, torturowano i mordowano dzieci". Co najśmieszniejsze w tej pierwszej sprawie zamiast skończyć się na memach i ewentualnie rozwodzie koleś poleciał
GeForce now i płaćcie miesięcznie za roboczogodziny by sobie pograć z c------m połączeniem i opóźnieniem w gry.
fap, fap, fap, fap.... Ale laurka.
A nie, czekaj. Zapomniałeś o bardzo brudnych zagrywkach. O tym, jak zniszczył największego potencjalnego konkurenta nVidii - Kyro. I zrobił to w sposób skrajnie sk#rwysyński - każdemu kto ośmielał się produkować karty z układami Kyro zapowiedział odcięcie dostaw