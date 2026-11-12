Szaleństwo zaraz tutaj przyjdzie, dostali instrukcje na forach medycznych jakie argumenty pisać, wejdą i zaczną od maniciurzystek, od pieców gazowych czy cokolwiek innego, że oni się uczyli, że żołądki mamy te same, ale głowy inne. Kłamstwa, dezinformacje i pogarda, lekarze zamiast leczyć szturmują dyskusje i pieprzą 3po3 co tam trzeba, wrzucają sobie plusy i łpaki, innym minusy i groźne minki. Co wejdę na jakiś temat na socialach, to główne opinie, że lekarze Pokaż całość