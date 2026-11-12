Na sfinansowanie rocznej wypłaty lekarza w wysokości 1 miliona złotych (z samych składek zdrowotnych) muszą pracować 224 osoby zarabiające najniższą krajową
Finansowanie ze składki zdrowotnej (realny koszt dla systemu)W publicznym systemie ochrony zdrowia pensje medyków pochodzą ze środków NFZ które zasilane są składkami obywateli.
- Wysokość składki pracownika. W 2026 roku płaca minimalna wynosi 4 806 zł brutto. Od tej kwoty pracownik odprowadza co miesiąc 373,24 zł składki zdrowotnej.
- Roczny wkład jednej osoby. W skali całego roku jedna osoba na etacie za minimalną stawkę wpłaca do NFZ dokładnie 4 478,88 zł.
- Liczba potrzebnych pracowników. Aby uzbierać kwotę 1 000 000 zł wyłącznie z tych składek, potrzebna jest pełna roczna składka zdrowotna od 223,27 osób (w zaokrągleniu 224 pracowników).
Ważne uwarunkowania
- Dodatkowe koszty szpitala i budżetu. W powyższych wyliczeniach założono, że cała składka pracownika trafia bezpośrednio na pensję lekarza. W rzeczywistości z budżetu NFZ finansowane są również leki, sprzęt medyczny, utrzymanie szpitali oraz wynagrodzenia pozostałego personelu, a część pieniędzy w systemie pochodzi także z dotacji z budżetu państwa.
- Forma zatrudnienia lekarza. Lekarze osiągający przychody rzędu miliona złotych rocznie pracują niemal wyłącznie na kontraktach (B2B). Oznacza to, że kwota na fakturze (1 mln zł) jest ich przychodem, od którego sami muszą odprowadzić podatek dochodowy, składki ZUS oraz ubezpieczenie OC.
Komentarze (6)
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To mniej więcej tyle ile miała mieszkańców przeciętna wioska w XVII w. Nie wszyscy w niej pracowali, więc na takiego doktora haruje w przybliżeniu ze 2-3 wioski, a to już robi z niego zamożnego "szlachcica". Ciekawe kiedy zażądają przywilejów klasowych?
Nienawidzę tego, czym stał się ten kraj i mam nadzieję że niedługo jakiś poważniejszy kryzys gospodarczy obróci Polaków na właściwe tory.