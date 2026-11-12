Kolejny z bronią, dobrze, że tym razem tak to się skończyło. Kiedy rząd zrobi z tym porządek? ile mamy jeszcze czekać? Dlaczego Tusk nie podejmie jednej i właściwej decyzji? zakaz broni dla cywila. Zakaz gier w których zabija się ludzi z pistoletów i karabinów, nie możemy dłużej zwlekać. Wystarczy wejść na pierwszą lepszą stronę z pistoletami i nabojami i co widzimy? promocje. ROZUMIECIE? promocje na śmiercionośną b--ń! co dalej 1+1 gratis? Dlaczego Pokaż całość