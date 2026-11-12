Tragiczna śmierć przedsiębiorcy spod Częstochowy! Zmarł po postrzale w głowę
Nie żyje Wojciech Klimas, założyciel i właściciel firmy KLIMAS Wkręt-met. Przedsiębiorstwo potwierdziło krążące od środy nieoficjalne informacje. 66-latek zmarł po postrzale, do którego doszło na terenie jego posesji pod Częstochową.Trzebieslawice
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Komentarze (19)
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Tak gdybam, obstawiam że jakby miał jakieś problemy zdrowotne nie do uleczenia i nie chciał się męczyć, to raczej człowiek wybrałby nieco inny sposób żeby aż takiego szoku nie robić najbliższym
A, no i prewencyjne przeszukanie wszystkich obywateli wraz z miejscem zamieszkania oraz ruchomosci.