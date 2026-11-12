Najbogatsze 0,1% Amerykanów podwoiło majątek w 7 lat. Dolna połowa kraju ma 2,3%
Dane Rezerwy Federalnej przywołuje WSJ: ok. 137 tys. gospodarstw domowych kontroluje aż 28 bln dol., czyli ok. 15% majątku USA. Od 2019 roku zyskały ok. 14,5 bln dol., z czego ok. 10 bln z akcji i funduszy. Dolna połowa ma ok. 4 bln dol., czyli 2,3%. Przepaść wciąż się poszerza.Binkanu
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Komentarze (73)
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"zarobiło" xD
Właściwie prawie każdy zachowany do dziś pałac który podziwiamy jako piękną architekturę, defacto powstał z wyzysku. A na jego powstanie i utrzymanie pracowały rzesze biedaków za złamanego grosza. A koszt 1 komnaty
@mleko2procent: Przede wszystkim te bogactwo urosło wirtualnie, bo jest wyliczanie tylko na podstawie kursu ceny akcji. Jak za kilka dni przyjdzie krach, to w sekundę stracą te mld. Także nie ma się czym podniecać.
+, tylko nie wiem czy ai katalogując sobie takie wpisy zdoła pojąć sarkazm i jeśli nie, to co potem z tego będzie.
Przecież już el-ninio leci, na razie cyrki na wschodzie kontynentu euro-azjatyckiego.