TSUE oddalił skargi wniesione przez Polskę. Chodzi o unijne przepisy ws. klimatu
"Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił w czwartek siedem skarg wniesionych przez Polskę przeciwko aktom z unijnego pakietu legislacyjnego Gotowi na 55, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Wspólnotę do 2050 r."paramedix
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Komentarze (29)
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Teraz trza płacić 😂
To prawda, ale powiedz jak ma wyglądać system energetyczny oparty o OZE bez węgla, który uciągnie w polskim klimacie od października do lutego włącznie.
Konkrety, czego ile i za ile 😊 ( ͡
@Nickjestpotrzebny: a łączy ich funfel Tuska Vateusz Morawiecki ( ͡° ͜ʖ ͡°
Tylko, że Niemcy się kończą, a polskie przedsiębiorstwa mają szanse przejmować niemieckie upadające biznesy. Jest jedno ale ...najdroższa energię w Europie mamy MY.
Dziwne, no nie? Instytucja Unii Europejskiej miałaby wystąpić przeciwko samej UE? Nawet kandydaci do TSUE muszę się spowiadać przed PE z tego, czy są euroentuzjastami czy eurosceptykami. Jak się okaże, że są za bardzo sceptyczni
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