Niemcy chcą zarżnąć konkurencję z Europy, chociaż sami są właśnie dożynani przez chińska gospodarkę oparta na węglu. Ale lata opowieści o "cudownej gospodarce niemieckiej", o jakości niemieckiej" wbito tak dosadnie, że nasze elity zrobią wszystko żeby podobać się Niemcom.

Tylko, że Niemcy się kończą, a polskie przedsiębiorstwa mają szanse przejmować niemieckie upadające biznesy. Jest jedno ale ...najdroższa energię w Europie mamy MY.