Koniec sporu, jest nowa umowa. InPost będzie taniej dostarczał zakupy z Allegro
Allegro podpisało z InPostem nową umowę ramową dotyczącą dostaw zakupów z platformy. Kontrakt, o wartości minimum 8 mldmaakumba
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Allegro podpisało z InPostem nową umowę ramową dotyczącą dostaw zakupów z platformy. Kontrakt, o wartości minimum 8 mldmaakumba
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Komentarze (13)
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@ziomus0812: od 1999 właściwie nie mają konkurencji w tym co robią. eBay nie dał rady, Amazon nie dał rady. Jedyne co to masz konkurentów którzy radzą sobie lepiej w konkretnych kategoriach typu zalando, eobuwie, oponeo.
Jak po 27 latach Allegro ogarnie, że inaczej sprzedaje się karmę dla psa, inaczej buty a inaczej opony to może przejmą i ten kawałek.