Lekarka zabiła seniora na pasach. Nie zabezpieczono kluczowych dowdów
Nie pobrano krwi, nie zabezpieczono samochodu, błędne dane w notatkach policyjnych. Wyrok skromny.AndrzejInstruktor
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Nie pobrano krwi, nie zabezpieczono samochodu, błędne dane w notatkach policyjnych. Wyrok skromny.AndrzejInstruktor
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Komentarze (37)
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@Nickjestpotrzebny: oj, wtedy to korupcja była jeszcze większa. Ale to już nie czasy że powinniśmy się godzić na tuszowanie przestępstw policyjnych.
Lekarka lekarką, przekręt przekrętem, ale czy policjanci będący na miejscu, którzy dopuścili się takich uchybień zostali ukarani???
Pytam proforma, bo wiem że nie.
Jeżeli chcemy aby takie przekręty w przyszłości się nie powtarzały to należy zacząć karać przede wszystkim takich policjantów i prokuratorów...
To samo było z Majtczakiem... tam też policja była niewinna... ¯\(ツ)/¯
Ojciec jak się pojawił na miejscu to jak Terminator olał rannych tylko prosto do samochodu kartę pamięci z kamerki w-----ć xD
Tylko jak oni naruszają prawo to już przyjazne państwo, tolerancja dla błędów ludzkich, relatywizacje, fikołeczki...
Prokurator powiadomiony o godz. 21.50, czyli 4 godziny zgonie...