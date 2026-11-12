Jak można karać szlachtę???? ¯\(ツ)/¯



Lekarka lekarką, przekręt przekrętem, ale czy policjanci będący na miejscu, którzy dopuścili się takich uchybień zostali ukarani???

Pytam proforma, bo wiem że nie.

Jeżeli chcemy aby takie przekręty w przyszłości się nie powtarzały to należy zacząć karać przede wszystkim takich policjantów i prokuratorów...

To samo było z Majtczakiem... tam też policja była niewinna... ¯\(ツ)/¯