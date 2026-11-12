Składki ZUS dla przedsiebiorców wzrosną o 6,5%!
Osoby prowadzące działalność w 2027 roku zapłacą średnio już niemal 3000 zł miesięcznie na rzecz ZUS! Bez względu na to czy w danym miesiącu cokolwiek zarobią.ArnoldZboczek
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 71
- Odpowiedz
Osoby prowadzące działalność w 2027 roku zapłacą średnio już niemal 3000 zł miesięcznie na rzecz ZUS! Bez względu na to czy w danym miesiącu cokolwiek zarobią.ArnoldZboczek
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (71)
najlepsze
@Pawel993: xDDDDDDD
Powodzenia z emeryturą za 30 lat.
@zosiaa: tylko że tam było małym drugiem na dole że by było lepiej *dla swoich
@DziendobryMireczku: polski US już korzysta z DAC7:
https://www.gov.pl/web/finanse/co-warto-wiedziec-o-dyrektywie-dac7
są dramy,
W maju tego roku srednie wynagrodzenie wynioslo ok 9300 a mediana ok 7500.
Podwyzki uderzaja z najmniej zarabiajacych, a tu podwyzka minimalnej pensji wyniesie ok 3%. Prognozy mowia ze podwyzki na wyzszych stanowikach siegna maksymalnie
No i myślicie że wojna na Ukrainie sama się finansuje? Nie dalej jak 3 znaleziska niżej zjecha@#cie Zajączkowską za to że powiedziała że Ukraina musi się dogadać z Rosją, i że Ukraińcy mają walczyć dalej i wy zapłacicie. No to właśnie zapłacicie XD
Ludzie nic się nie uczą.
ale tak ludzie się nic nie nauczyli
gdzie ja żyje, rozwój Polski widać na przestrzeni jednego pokolenia, ale w głowach prawaków zwija się polska gospodarka.
obecnym emerytom i tak trzeba jakoś sfinansować emerytury
ja już na rynku emerytalnym jestem 18 lat więc dla mnie przejście na nowy system, niezależny od ZUSu, to strata "odłożonych" środków
poza zusem, podatki maja minimalne i mnostwo ulg
Płacimy i to więcej niż każdy przedsiębiorca, tak samo jak płacimy więcej na ubezpieczenie społeczne i składki chorobowe.
Także skończcie p------i, że to wy finansujecie te instytucje, bo to kłamstwo.
Każdy przedsiębiorca zrobi wszystko, żeby tylko nie zapłacić składek od żadnej nadwyżki