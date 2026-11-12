Szara strefa lubi to, na sriktoku ludzie nawet się nie ukrywają z tym, że zamknęli różne butiki czy mini biznesy i handlują wszystkim jak wcześniej na streamach tylko nie płacą ani grosza podatku. Idziemy w stronę jak kiedyś UK tak przykręcili śrubę, że w jednym roku prawie zesrali się taka dziura powstała. Potem to szybko odkręcali. Dokładnie taki sam schemat.