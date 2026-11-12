NBP ma już 700 ton złota. Polska weszła do światowej czołówki rezerw
Narodowy Bank Polski zrealizował strategiczny cel na 2026 rok i zgromadził 700 ton złota. To historyczny poziom rezerw, który umacnia pozycję Polski w światowej czołówce banków centralnych. Według badania IBRiS decyzję o zwiększaniu zapasów złota pozytywnie ocenia aż 70 proc. Polaków.erka73
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Komentarze (90)
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@ICameTwiceOnYourMumsBack: Mam nieodparte wrażenie że tam jest bezpieczniejsze jak obecnie w Polsce. :)
Ilość złota w tonach metrycznych (t)
Miejsce Państwo Złoto (tony)
1 🇺🇸 USA 8 133
Łączna ilość złota w Indiach przekracza 35,4 tysiąca ton, z czego zdecydowana większość znajduje się w rękach prywatnych obywateli oraz świątyń, a nie w skarbcu państwowym.
Podział ten dzieli się na kilka głównych kategorii:
Zasoby prywatne
A jak tam der Safe? Ile % poszło do Niemiec? Bo coś czytam, że prawie wszystko wydali w Polsce.t
To jak tam, glapinski już szykuje te złoto?