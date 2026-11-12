Wieczny głód pieniędzy. 307 zarzutów za łapówki dla lekarki z Rzeszowa
Według ustaleń śledczych kobieta miała przyjmować od opiekunów pacjentów pieniądze i markowe alkohole w zamian za przyjęcie na oddział lub podjęcie leczenia. Policjanci ujawnili również podejrzenia dotyczące nieprawidłowego rozliczania prywatnych wizyt lekarskich.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (23)
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to jest dopiero sk***stwo
@fiaslnfilrangve: ma 64 lat, więc studia ukończyła ok. 40 lat temu, czyli mniej więcej w 1985-1986 roku. Myślę, że tak ją nauczyli i dla niej to jest norma. Podejrzewam, że ona nawet nie widzi w tym nic złego...
@paramedix: Właśnie w innym wątku jakiś maciek twierdzi, że jeśli zjawisko jest powszechne to NIE jest patologią. :D
Wyparcie mocno.
Ale komucha nie oduczysz.
i tak wielki Chu... jej zrobią
kary sa dla was biedaki, nie dla ludzi