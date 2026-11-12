Ojciec pięciorga dzieci zginął w wypadku. Pijany kierowca uciekł.
Tragiczny wypadek na trasie PrudnikChocim odebrał życie 40-letniemu Grzegorzowi Stanisławskiemu, nyskiemu przedsiębiorcy i ojcu pięciorga dzieci. Motocykl, którym jechał, zderzył się czołowo z Audi prowadzonym przez 36-letniego mężczyznę. Policja potwierdza, że kierowca auta miał ponad 1,5 promilajacek-zelisko
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Komentarze (38)
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No i jak zawsze zbióreczka robi brr
Tylko frajerzy się ubezpieczają albo robią dyspozycje na wypadek śmierci.
z artykułu nie wynika
może prócz tego że pijany to jeszcze pechowy bo ktoś akurat mu wpadł
a może sam wleciał na czołówkę
Jadąc samochodem, to jednak szanse na przeżycie są rząd wielkości większe niż na dwóch kółkach.
5tka dzieci będzie się wychowywać bez ojca. To na pewno nie to samo co stracić kolegę czy sąsiada.
Komentarz usunięty przez autora
Mega współczuję rodzinie, dzieciom - jednak jak kogoś nie stać na samochód to już lepiej niech jeździ PKSem zamiast p--------m. Szkoda życia na p-----k.
Każdy na drodze powininen móc czuć się bezpiecznie - w aucie, na motorze, rowerze czy pieszo. Pijanemu za kółkiem zarzut morderstwa w zamiarze ewentualnym i do wiezienia na 20 lat.
TAK DLA ZAKAZU SPRZEDAŻY ALKOHOLU!
I teraz najważniejsze pytanie jakie kierowca miał poglądy na kogo głosował i po co w ogóle sprzedaje się wódkę, ani to nikomu potrzebne ani zdrowe.
A zabija ludzi.