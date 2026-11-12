Szpital błaga ludzi o warzywa dla pacjentów. Lekarz zarabia tam 1,2 mln zł
Dyrektor szpitala w Krasnymstawie zaapelował do lokalnych rolników o dary w formie warzyw, by zapewnić wyżywienie pacjentom. Lecznica tonie w długach, jednak zarobki lekarzy sięgają tam 100 tys. zł.nervous_breakdown
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Komentarze (63)
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@dziacha:
Dokładnie to, kto nie grał w Theme Hospital ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Zaraz też zaczną się zbiórki WOŚP żeby szpitalom zostało więcej kasy na wypłaty dla tych konowałów. Dramat
@Chris_Karczynski: Lekarzowi żałujesz, to oczywiste że sobie weźmie dobrej polskiej marchewki z pola zamiast kupować ten sztuczny szajs z Lidla. Tutaj jeszcze ZA DARMO!
@Chris_Karczynski:
Dokładnie to, uważam że Owsiak jest współwinny całej tej medycznej patologii bo tylko betonuje ten system i ciągle gra na argument 'bo brakuje piniendzy', od 30
@the_red: Otóż jest.
Cała armia "działaczy partyjnych" poupychanych w spółkach skarbu państwa, instytucjach takich jak TVP, Lasy Państwowe czy Wody Polskie, w spółkach miejskich jak wodociągi, ciepłownie, komunikacja publiczna, baseny itp
Lekarze przynajmniej jednak coś robią, ta "armia" nie robi nic poza "byciem", pokazywaniem się na imprezach i zgarnianiem kasy i wypłacaniem sobie nagród.
Lekarz chodzi między głodującymi pacjentami
Twoja głupota zrobiła mi dzień 🤣
Więc od 30 lat tego nie ruszajmy, bo efekty będą dopiero za dekadę
U nas placisz najpierw składki, później prywatne wizyty i badania, a na koniec lądujesz w szpitalu a i tak g---o z tego jest ¯\(ツ)/¯
Cała ta kasa idzie na pensje przez co nie ma kasy na badania, nie ma kasy na używanie sprzętu i przyjmowanie pacjentów. To do czego odprowadzono to jakaś paranoja a oni twierdzą że nie da się tego zmienić bo nie będą wstawać z łóżka
Czy dowiaduje się o tym z prasy? Dlaczego nic z tym nie robi?