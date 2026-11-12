Uwaga trzeba dać na służbę zdrowia 10% PKB, wtedy lekarze będą godnie zarabiać po 10 mln złotych rocznie a szpitale dalej będą zadłużone i będą prosić o warzywa...



Cała ta kasa idzie na pensje przez co nie ma kasy na badania, nie ma kasy na używanie sprzętu i przyjmowanie pacjentów. To do czego odprowadzono to jakaś paranoja a oni twierdzą że nie da się tego zmienić bo nie będą wstawać z łóżka Pokaż całość