Wg tego artykułu notariusz, który zarzuca swoim kolegom po fachu oszukiwanie klientów, nie zrobił tego z czystej uczciwości, a dlatego, że wcześniej kontrola u niego wykazała nieprawidłowości. To wtedy zaczął mówić, że może u niego faktycznie są nieprawidłowości, ale inni też oszukują i zaczął to nagłaśniać :D.



Wygląda więc na to, że zaczęli się po prostu wewnętrznie w swoim środowisku żreć i przy okazji informują publicznie jak oszukują ludzi ( ͡° Pokaż całość