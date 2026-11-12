Zarzucił kolegom, że oszukują klientów. Teraz sam nie może wykonywać zawodu
Warszawski notariusz Maciej Kasprzyk zarzuca swoim kolegom po fachu, że oszukują klientów, doliczając do rachunków niezgstarnak
- #
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
Warszawski notariusz Maciej Kasprzyk zarzuca swoim kolegom po fachu, że oszukują klientów, doliczając do rachunków niezgstarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (14)
najlepsze
Wszyscy siebie nawzajem pilnują a jak znajdzie się "rak" w postaci uczciwego elementu to się go wycina.
Jak nie należysz do mafi to jesteś owcą do strzyżenia - takie jest odwieczne prawo natury.
@MiKeyCo:
Wywyższanie się to chyba jedna z niewielu rzeczy, które im zostały.
Tak na zimno, jak się pomyśli, bycie prawnikiem to jeden z bardziej ograniczających zawodów. Uczysz się lokalnego systemu prawnego, jego historii, orzecznictwa i wykładni, a tym samym w dużej mierze przywiązujesz się zawodowo do jednego kraju. Zostajesz w swoim
I co z tym zrobiła WŁADZA? Czy skontrolowano kancelarie? Czy nałożono kary? Czy oddano obywatelom nielegalnie pobrane pieniądze?
W tym kraju jak oszukują Polaków, to wszyscy to maja w DE, chyba ze jest sie politykiem...
ZDRADA i PA-TO-LO-GIA
Z komentarzy o tym notariuszu wynikało, że nie wszystko jest jednoznaczne i jasne... ale trzymam kciuki za jego wojenkę ze środowiskiem. Bo odkrywa karty jakie stosują (byli?) koledzy.
Wygląda więc na to, że zaczęli się po prostu wewnętrznie w swoim środowisku żreć i przy okazji informują publicznie jak oszukują ludzi ( ͡°
Obecnie w tym kraju każdy zamknięty zawód czy inna profesja wymagająca zezwolenia jest właśnie taką zamkniętą mafią - albo grasz według ich reguł albo będziesz z