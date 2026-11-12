Bez Jensena Huanga Nvidia nie istnieje. Jeżeli faktycznie wyleci, a na jego miejsce pojawi się jakaś pacynka na smyczy rządowej, to będzie to raczej koniec Nvidii jaką znamy. Spodziewam się wtedy:

- Wygaszenie gałęzi gamingu

- Różne blokady eksportowe/algorytmiczne na poziomie legislacyjnyum, hardwareowym i w firmware.

- Wygaszenie produktów open-source