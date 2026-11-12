Rada nadzorcza NVIDIA przygotowuje się do usunięcia J. Huanga ze stanowiska CEO
Śledztwo wykazało, że Jensen H. miał mieć związki pozamałżeńskie z wieloma kobietami. Jensen założył firmę w 1993 roku ale obecnie dysponuje tylko 3.5% akcji. Czy ceny kart będzie się jeszcze dało kupić nie sprzedając babci do salonu masażu?chlopiec_kucyk
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Komentarze (77)
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Zdanie zaczynamy z dużej litery, baranie..
- Wygaszenie gałęzi gamingu
- Różne blokady eksportowe/algorytmiczne na poziomie legislacyjnyum, hardwareowym i w firmware.
- Wygaszenie produktów open-source
@Cewalogik: Porzucenie gamingu to będzie podcięcie gałęzi, na której siedzą. Dużo istotnych wynalazków z dziedziny AI powstało na uniwersytetach czy w domach pasjonatów. Na właśnie tych konsumenckich kartach. Jak zostanie tylko AMD na rynku konsumenckim, to tam pójdą innowacje (można zaobserwować, że bardzo dużo innowacji to dzieła małych podmiotów, udoskonalone przez duże firmy).
@redou: przeicez to stan aktualny LOL
Co to za bełkot?
Pyta się tylko kiedy się wie?
no ale bełkot straszny....
Co?
Niezła próba Piotrze Izaku Skowyrski
@editores:
A co, DLSS 5 nie mógł se na niej załączyć? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Przy posiadaniu takiego majątku kasa nie ma znaczenia. Liczy się poczucie posiadania władzy i wpływu na świat. Internet jest zainteresowany każda twoja wypowiedzią, spotykasz się z prezydentami, z najbardziej wpływowymi ludźmi itd.