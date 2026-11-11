Lekarz usłyszał, że wraca do aresztu. "Wyszedł z sądu i nikt go nie zatrzymał"
Sąd uznał, że lekarz oskarżony o wykorzystywanie seksualne małoletnich ostentacyjnie łamie sądowe zakazy i musi natychmiast wrócić do aresztu. Pozwolił mu jednak wyjść z budynku, a potem wstrzymał własną decyzję. Pełnomocnik pokrzywdzonych mówi o nagromadzeniu "przedziwnych zbiegów okoliczności".Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (9)
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A gdyby jednak się myliła, to na pewno sama się rozliczy, prawda? PRAWDA? #pdk