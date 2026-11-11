Sąd uznał, że lekarz oskarżony o wykorzystywanie seksualne małoletnich ostentacyjnie łamie sądowe zakazy i musi natychmiast wrócić do aresztu. Pozwolił mu jednak wyjść z budynku, a potem wstrzymał własną decyzję. Pełnomocnik pokrzywdzonych mówi o nagromadzeniu "przedziwnych zbiegów okoliczności".