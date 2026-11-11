Agencja S&P zmieniła perspektywę ratingu kredytowego Polski na negatywny
Decyzja agencji S&P jest zgodna z podobnymi decyzjami podjętymi przez pozostałych członków wielkiej trójki agencji ratingowych. Agencja Fitch od zeszłego roku utrzymuje dla Polski perspektywę negatywną, natomiast agencja Moodys obniżyła we wrześniu tego roku rating kredytowy kraju do najniższego.Pierdyliard
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Komentarze (16)
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Ta sama.
Co nie zmienia faktu, ze jak obniżą rating Polsce, to odczujemy wzrost kosztów obsługi długu, a to z kolei oznacza przyspieszenie w wymyślaniu metod dojenia Polaków przez polityków.
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