Dzisiaj dziesiąta rocznica próby prowokacji przeprowadzonej przez Gazetę Wyborcz
11 listopada Jacek Hugo-Bader, reporter z Cerskiej wybrał się na Marsz Niepodległości z twarzą pomalowaną na czarno w celu przeprowadzenia prowokacji. PAMIĘTAMY.Jednorazowy_102
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Komentarze (35)
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Pseudo dziennikarz wysmarowal ry,j zeby sprowokowac rasistowskie rekacje pasujace do jego chorej, zmyslonej narracji.
Żenada
@rordoflings: ależ mi przypomniałeś! Piękne to było- trza młodym pokazywać jaki poziom odklejki był za czasów mieszka I
@LukCzu: a tu trzeci: