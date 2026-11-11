Choroszcz: wynagrodzenia to 102% kontraktu z NFZ
Szpital psychiatryczny w Choroszczy ma 2,7 mln zł zaległości za ciepło, a dostawca wypowiedział placówce umowę. Koszty wynagrodzeń stanowią 102 proc. wartości kontraktu placówki z NFZtomasztomasz1234
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Komentarze (19)
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Choroszcz w Szpitalu w Choroszczy xD
Sprawiłoby to, że skończyłyby się takie grube kontrakty, a więcej pieniędzy trafiałoby na leczenie pacjentów...
jednorazowej wizyty?
@Kroovka8: wzajemnie Mirku
@Kroovka8: ...bo inaczej będziesz mieć do czynienia z polskim, tfu, konowałem.