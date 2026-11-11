Nie ma co stękać tylko niech każdy się zapyta swojej ulubionej partii ile przepisów zmienili i czy zamierzają zmienić przepisy przez które uciekają miliardy z Polski. Nie ma takiej strony świata z której by nas nie łupiono bez wojny. I wciąż Polacy wyjeżdżają za chlebem, taka to Polska Stronk jest..xd