Nie mieszkają w Polsce, ale dostają trzynastki i czternastki. Padły liczby
107 tys. emerytalnych trzynastek i 101 tys. czternastek wypłacanych jest za granicą poinformował wiceminister rodziny. Gdy Polskojezyczni Politycy od 1989 roku ukradli całości społeczeństwa do dzisiaj nawet ponad 90 bilionów złotych do tej pory przez choćby wyprzedaż Polskich firm. Ale 'dary' są.Gatts19
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Komentarze (43)
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Nic nie dzieje się przypadkiem.
Od wielu lat tak to już jest że dziesiątki tysięcy żymian pobiera polską emeryturę - niektórzy z nich nawet nie wiedzą gdzie leży Polska. Ot taki przykładowy paradoks.
Zajebiście duża różnica.
Szkoda że pełnej listy nie ma. Znowu coś ukrywają.
Bo my jesteśmy stroną, która przegrała WW2. Byliśmy pod okupacją ruskich teraz nadal jestesmy pod okupacją. A sprzedajna władza klepie wszystkie narzucane z zewnątrz głupoty jak leci.
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