No i to są wieści na które od dawna czekałem. Cieszę się, że nasi naukowcy pracują i robią rzeczy niemożliwe. Jestem mega zapalony na punkcie nauki i kosmosu. Teraz wreszcie nasi naukowcy będą mogli polecieć na inne planety, zebrać realne próbki i wrócić. A nie, że siedzi taki naukowiec przed teleskopem i "on odkrywa". Niech poleci na inną gwiazdę czy planetę i zbierze próbki i je przywiezie to wtedy będzie odkrywał bo Pokaż całość