Pierwszy w historii pełny odzysk rakiety i "cross range"
Lot zaplanowany jest na piątek 13 listopada o 23:45 czasu polskiego.FizykaPodMaska
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Lot zaplanowany jest na piątek 13 listopada o 23:45 czasu polskiego.FizykaPodMaska
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Komentarze (11)
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Jeżeli nie będzie żadnej znaczącej awarii to 22 godziny po starcie drugi stopień powinien podchodzić do lądowania (a raczej do łapania), poprawne przeprowadzenie tego manewru będzie oznaczało, że ludzkość po raz pierwszy w historii dysponuje w pełni odzyskiwalną rakietą
Mam wade wymowy a wolę robić to sam to zawsze trochę pracuje nad sobą kosztem jakości, wzgledem pierwszych materiałów zrobiłem duży progress no i przedewszystkim zdałem sobie sprawę jak bardzo jest źle bo do momentu nagrywania nie wiedziałem nawet jak fatalnie brzmię
No ale racja, głęboki kosmos nie dla chłopa ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Op musi do szkoły podstawowej wrócić bo nie wie, że łapanie się jeszcze nie odbyło