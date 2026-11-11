Na Telegramie oferowano 500 dolarów za napisy na pomnikach w Polsce
Białoruski portal MOST Media poinformował, że na Telegramie oferowano 500 dolarów za napis Sława UPA na pomnikach w Polsce. Zapłatę proponowano w kryptowalutach, kodem BLIK lub gotówką.digital-nexus
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Komentarze (26)
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Komentarz usunięty przez autora
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Prowokacyjne-napisy-na-pomnikach-w-Gdyni-Zdewastowano-dwa-monumenty-n228704.html
Ja bym wolał, aby to uściślono, bo scenariusze są co najmniej dwa:
1. Ukraiński nacjonalista oferuje hajs za takie akty;
2. Ruski / białoruski "agent" chce spowodować aby UA była źle postrzegana.
@Ommadawn: Tylko po co? Żeby jeszcze bardziej pogorszyć relację z Polską, która udziela wsparcia.
Zasada cui bono ma ponad 2000 lat, a Polacy dalej sobie jej nie przyswoili.