Z artykułu wynika, że toczy się proces o dywersję w sprawie obywatela Ukrainy. A widzisz, po samym opisie znaleziska można wnioskować, że to Rosja lub Białoruś organizowały tę akcję.



Ja bym wolał, aby to uściślono, bo scenariusze są co najmniej dwa:

1. Ukraiński nacjonalista oferuje hajs za takie akty;

2. Ruski / białoruski "agent" chce spowodować aby UA była źle postrzegana.