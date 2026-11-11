8 lat budowali parking za miliony. Nikt nie zaparkował, teraz mogą go wyburzyć
W Świnoujściu od lat stoi prawie gotowy wielopoziomowy parking, który miał rozwiązać problem braku miejsc postojowych w centrum miasta. Po ośmiu latach od podpisania umowy nie zaparkował na nim ani jeden samochód, a władze miasta nie wykluczają nawet rozbiórki obiektu.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (41)
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No ale jak Polska to znaczy że korupcja hehe ktoś zarobił ktoś zarobi #pdk hehe xD
Jakby ganiali za patoparkowanie i bezwzględnie karali, to od razu zapełnuł by się ten parking a tak... niech burzą.
@dymaczdusz: jakby czytali artykuł to by wiedzieli, że parking po prostu nie działa (－‸ლ)
https://youtu.be/_sccXFj816Y?si=6yj589C3dW0pTJDN&t=301
@xqwzyts: Nigdy, przenigdy nie zdarzyło mi się być wolniej niż autobus. A jadę sam, gdzie chcę i kiedy chcę. Deal with it.
@Silvia_Torque: Bydgoszcz to samo, P&R sobie wymyślili, gdzie zbiorkom leży i kwiczy, non stop pekają szyny i wykolejają się tramwaje w samym centrum, bo torowisko dramat