Raz wystawilem ocene 1/5 w google opinie pewnemu salonowi fryzjerskiemu i pseudo-komisowi z komorkami. Mysleli ze to ja, znam ich osobiscie (male osiedle, na tym osiedlu wszyscy mieszkamy i maja swoje saloniki w moim bloku akurat). Twierdzili,ze to moja ocena 1/5 w gugl opinie bo - byl avatar z Goku z Dragon Balla i jak to mowil jeden z nich przy polismajstrze - ja lubie chinskie bajki, wiec to musialem byc ja Pokaż całość