Sprzedaż pozytywnych opinii na ZnanyLekarz.pl - kolejne kary UOKiK
UOKiK ukarał firmę i przedsiębiorcę za publikowanie fałszywych opinii. W ofercie były korzystne wpisy m.in. na temat lekarzy. Fałszywe opinie w internecie uderzają w fundamenty uczciwego rynku, w tym w zaufanie i przejrzystość. Na tym procederze tracą konsumenci, którzy kupują produkty lub usługifreedomseeker
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Komentarze (17)
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ale to nic, bo amazon usuwa wszystkie opinie negatywne jak leci
Oceny na amazonie sa zwykle sporo mniejsze niz na allegro na te same itemy