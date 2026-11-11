Na pomoc prawną (psychiatra zniszczył mi zdrowie?) Proszę wykop o pomoc.
Chcę iść ze szpitalem psychiatrycznym do sądu. Potrzebuję pieniędzy na adwokata i opinię biegłego.symulacjaszczescia
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Chcę iść ze szpitalem psychiatrycznym do sądu. Potrzebuję pieniędzy na adwokata i opinię biegłego.symulacjaszczescia
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Komentarze (39)
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cichodajkalokalna
Wiem, jak zje.bani mogą być psychiatrzy. Na całe szczęście nigdy nie byłem w szpitalu psychiatrycznym i zawsze mogłem sobie odstawić leki jak wolny człowiek, gdy czułem, że coś jest nie tak. Zrobiłem tak w przypadku sertraliny, a lekarka zdziwiona była i myślała, że to choroba mi się zaostrzyła, a nie że sertralina mi zaszkodziła. Jestem przekonany, że gdybym był przymusowo hospitalizowany, to z pewnością byliby psychiatrzy,
@symulacjaszczescia: i tu będzie problem, bo biegłym sądowym będzie psychiatra. A jak wiadomo, lekarze nie lubią "srać" na swoich kolegów po fachu.