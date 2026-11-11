Znam OP-a. Nie kłamie. Współczuję mirku.



Wiem, jak zje.bani mogą być psychiatrzy. Na całe szczęście nigdy nie byłem w szpitalu psychiatrycznym i zawsze mogłem sobie odstawić leki jak wolny człowiek, gdy czułem, że coś jest nie tak. Zrobiłem tak w przypadku sertraliny, a lekarka zdziwiona była i myślała, że to choroba mi się zaostrzyła, a nie że sertralina mi zaszkodziła. Jestem przekonany, że gdybym był przymusowo hospitalizowany, to z pewnością byliby psychiatrzy, Pokaż całość