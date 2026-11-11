Ukraińcy świętują nasz Dzień Niepodległości
"Wiecie jaka jest cena niepodległości i dlatego jesteście jednym z narodów które odnoszą największe sukcesy. [...] Świętujemy razem z naszymi polskimi przyjaciółmi z wdzięcznością i wiarą w naszą europejską przyszłość".robertkk
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Komentarze (77)
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A czyny zdecydowanie więcej!
Po co im ta akcja sprowadzania banderowców na Ukrainę? O innych starszych i nie wyjaśnionych zaszłościach nie wspomnę...
Do tego kto tu przyjechał, zastępczyni szefa biura?! (╯︵╰,)
Dopóki nie będziemy mieli Polskich patriotów u władzy dopóki będziemy dymani przez wszystkich
Polsko budź się
Ważne też jest to, że Ukraina tutaj chce raczej zmotywować swoich obywateli pokazując nas jako wzór - nie widzę jakoś powodu