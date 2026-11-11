Niemcy grożą zablokowaniem budżetu UE. Chodzi o pieniądze dla Ukrainy
W liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Friedrich Merz uzależnił poparcie Niemiec dla budżetu UE na lata 2028-2034 od uzgodnienia przez wszystkie kraje wspólnego finansowania Ukrainy. Kijów mierzy się z luką finansową szacowaną w przyszłym roku na €70 mld, choć niedawno dostali €90 mldKorda
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Komentarze (32)
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https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6vgyz1n0v1xo
PS: w październiku już nawet 10%, znowu spadło.
Może chłop dociągnie do poziomu piwa bezalkoholowego.🤣
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Merz
https://wykop.pl/link/8046189/premierzy-czech-i-slowacji-odrzucaja-typowy-szantaz-kanclerza-niemiec
Merz może sobie szantażować, czas nie gra na jego korzyść. Wybory we Francji w kwietniu i druga tura 2 maja.
Albo państwa EU uzgodnią budżet do tej daty albo według sondaży będzie Merz negocjować z Le Pen lub Melenchonem zamiast Macrona.
Premierzy Czech i Słowacji odrzucają typowy szantaż kanclerza Niemiec
Komentarz usunięty przez autora
Obowiązkiem i interesem całej Europy jest jednoznaczne pokazanie do czego prowadzą próby wszczynania w Europie XXI wieku jakichkolwiek konfliktów zbrojnych. Niezależnie od chwilowego kosztu inwestycji w urzyźnianie Ukrainy ruskim syfem.
To