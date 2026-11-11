Marsz Niepodległości w Warszawie. Tłumy na ulicach [NA ŻYWO]
Marsz Niepodległości w Warszawie. Tłumy na ulicach!ElKamilos24
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Marsz Niepodległości w Warszawie. Tłumy na ulicach!ElKamilos24
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Komentarze (21)
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@herszt_plemienia_Hui: nie dziwi mnie zupełnie
najlepsi ci koleżkowie co mają trzy strzałki na transparentach, wiedzą co prawda że jedna z nich jest na nazioli, ale nie wiedza że jedna jest na nich Xd
To zadam innaczej. Czy patriota mający rodzinę jest gorszy od patrioty homoseksualisty który żyje spokojnie. Szanuje innych i który zginąłby za Polskę jakby trzeba było bronić go przed kacapami? Wydaje mi się że nie. Ja jestem otwarty po pandemii. Bo tam zaczęto ludzi dzielić na lepszych i gorszych. Ale mam na myśli otwarty na różne poglądy lewicowe