Schemat organizacyjny przeciętnego szpitala w Polsce. 654 fabryki etatów?
Polska posiada niemal dwukrotnie wyższą liczbę publicznych szpitali w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców (1,74 vs 0,92). Po uwzględnieniu sektora prywatnego różnica się utrzymuje w Polsce przypada 2,84 szpitala na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy w Hiszpanii wskaźnik ten wynosi 1,73.amadeus86
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Komentarze (19)
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1. Efekt "Głów" vs "Etatów" (Kopfzahl vs. VK):
• W Niemczech szpital zatrudnia fizycznie bardzo dużo osób (np. 800), z czego powstaje np. 600 pełnych etatów, bo powszechny jest model Work-Life Balance i praca na 0,5 lub 0,75 etatu.
• W Polsce sytuacja jest odwrotna. Szpital zatrudnia fizycznie mniej osób (np. 500),
@Vetinari: gdzie jest tak napisane??? " trzon stanowią lekarze na tzw. kontraktach " chyba coś nie bardzo z czytaniem ze zrozumieniem.
Ale wiesz, że główne patologie płatnicze zachodziły właśnie w szpitalach powiatowych? Ibtobglowniebszpitale powiatowe dalej apelują o wyższe płace dla lekarzy?
@ukradlem_ksiezyc: powiat warszawski szpital południowy.
A wiesz, ze te parologie w szpitalach mogą byc bo samorządy nic z ttm nie robią, pozwalając na to, zapewne później na tym korzystając wraz z rodzinami.
@alteron:
No jeśli porównanie jest znormalizowane typu X szpitali na Y mieszkańców to ma to większy sens niż wklejanie mapki z gęstością zaludnienia, no nie?
Temat liczby szpitali w Polsce w porównaniu do EU - ZA DUŻO SZPITALI, LIKWIDOWAĆ, ŁĄCZYĆ.
A kto gurwa leczy? Ufoludki? To jest jedna z tych branży, w których kapitał ludzki odgrywa główną rolę...