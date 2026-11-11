Schemat jest też taki, że jakakolwiek poważniejsza diagnostyka odbywa się w Polsce w oddziale szpitalnym zamiast AoS- myślę, że połowa pacjentów planowych mogłaby być załatwiona poza szpitalem, tylko że u nas gastroskopia, koloniskopia, USG j.brzusznej/ TK j, brzusznej+ szerokie badania laboratoryjne to 3 dni w szpitalu i 2 lata w poradni- porównywanie w tym aspekcie suchych liczb szpitali jest biciem piany dla laików bez pojęcia, AoS i POZ u nas leży dlatego Pokaż całość