Amerykanie mogą mieć wszystkie odmiany barw swojej flagi, Brytyjczycy nawet wpisują ją w reflektory samochodów, ale u nas przyjdzie kilku zakompleksionych cymbałów i będą się wymądrzać i ubliżać każdemu kto inaczej zaznaczy symbolikę. I się pytam? Co wam debile przeszkadza? Jak ktoś chce mieć z husarką to niech ma husarką, jak z czym innym to niech ma z czym innym i co z tego? Wy się lepiej zajmijcie tym jak nie stracić Pokaż całość