Biało-czerwona jest jednym z najprostszych symboli państwowych: dwa poziome pasy — biały u góry, czerwony u dołu — w proporcjach 5:8. I właśnie taką flagę wywieszamy na domu, balkonie czy przed firmą. Bez orła, bez napisu „POLSKA”, bez husarii i bez dodatkowych ozdobników.
Flaga z godłem również jest oficjalną flagą państwową, ale ma konkretne zastosowania: używają jej m.in. polskie placówki dyplomatyczne za granicą, cywilne lotniska i lądowiska, kapitanaty i bosmanaty portów, cywilne samoloty podczas lotów zagranicznych oraz polskie statki morskie jako bandery.
Jeszcze czym innym jest bandera wojenna z charakterystycznym wycięciem — to znak Marynarki Wojennej, a nie „bardziej patriotyczna” wersja flagi na balkon.
A wszystkie biało-czerwone płachty z wielkim orłem, napisem „POLSKA”, mapą kraju czy inną grafiką? Mogą być kibicowskim gadżetem albo dekoracją, ale nie są wzorem flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Chcesz okazać szacunek do symboli narodowych? Nie poprawiaj ich. Najpierw naucz się, jak naprawdę wyglądają.
Komentarze (39)
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I taki ma być, czym prostszy tym lepszy, bo siła i piękno tkwi w prostocie.
Choć czasem niektórzy mają problemy jak zawiesić flagę pionowo, niektórzy wieszają czerwonym od lewej strony. Chyba
@true-true: s--------a za rzekę gdy się zacznie.