Francja wypiera Boże Narodzenie? "Obchody końca roku" zamiast tradycji
Francuskie media stawiają pytanie: czy Zgromadzenie Narodowe całkowicie wykreśli już określenie Boże Narodzenie ze swoich oficjalnych zaproszeń? Służby przewodniczącej parlamentu, Yaël Braun-Pivet, systematycznie usuwają bowiem tę nazwę z rozsyłanych zaproszeń.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (27)
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@TenXen47: W imieniu wykopków mam parę pytań bo chyba wszyscy jesteśmy ciekawi.
- Jak się ten katolicki taliban objawia w Polsce albo w Czechach
- Czy ten taliban jest teraz z tobą w pokoju?
- Czy sądy szariatowe w UK to objaw nowoczesności i rozdziału kościoła
Merde, Connards (╯°□°）╯︵ ┻━┻
@SCAInet: to też już przerabiali xD
Taki fragment wypowiedzi ambasador Francji
Więc czym są takie obchody jak nie obchodami w "przestrzeni publicznej". A wybory nie mają nic do rzeczy
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1149025%2Cambasada-francji-konstytucyjna-zasada-laickosci-stosuje-sie-takze-do-przestrzeni-publicznej.html