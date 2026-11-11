Pracuje w Niemczech zawsze mieliśmy w firmie taką jakby wigilię później zmienili na spotkanie przed świąteczne a dziś ogłosił że tego nie będzie tylko 16.01 impreza noworoczna. Najlepsze że okres miedzyswiateczny większość chrześcijan nie dostaje urlopów bo za dużo już ludzi wzięło urlop glownie muzłumanie haha... Czemu? Bo chrzescijanowi odmówią urlop bo mało ludzi a jakimś Turkom dają bo chyba boją się oskarżenia o rasizm.