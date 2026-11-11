Ma na imię Patrick i - jak mówi
Komentarze (20)
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...powiedzieli orzecznicy ZUS szukając świadczeń możliwych do odebrania.
Coś mi tutaj nie pasuje, bo na nagraniu porusza się i wygląda jakby miał mniej niż 40 lat. Może to adrenalina, ale to nie wyjaśnia tych bujnych włosów...
Dodatkowo zaznacza, jak bardzo pomogła mu wiara w Boga i daje wywiad do Gościa Niedzielnego. Czyżby redaktorka łyknęła fejka od jakiegoś trola, bo ten postarał się, żeby historia
@tylko_zerkam: ziomek, nie każdy w wieku 25 lat zostaje zakolakiem jak ty, usun konto na wykopie to moze wlosy wrócą i s----------e zniknie.
Co dalej? Pytanie na śniadanie? Taniec z gwiazdami?
ktos obok lezy i umiera, ale trzeba zarcie dostarczyc
Patrząc na trasę którą pokonał, wjeżdżając na rynek i z niego zjeżdżając to raczej była
Z rynku i w grodzką to wygląda raczej na atak bez planu, ewentualnie na zakończenie całej akcji na wawelu. B--ń w bagażniku
@Qullion:
Miał w zapasie, może właśnie jakby chciał wejść gdzieś do jakiegoś miejsca typu galeria.
Może chciał mieć świeży karabin, b--ń może się