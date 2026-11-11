Sporo informacji, o obrażeniach zamachowca (postrzał w górną część prawej nogi), oraz że miał przy sobie dużo magazynków do karabinu, czyli był przygotowany że pod koniec swojej akcji, będzie szedł pieszo strzelając do ludzi i wymieniając magazynki. Pytanie czy miał ułożoną trasę którą chce przejechać, jakiś obiekt na końcu gdzie będzie dużo ludzi, jakaś galeria handlowa czy coś.



Patrząc na trasę którą pokonał, wjeżdżając na rynek i z niego zjeżdżając to raczej była Pokaż całość