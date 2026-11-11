Premierzy Czech i Słowacji odrzucają typowy szantaż kanclerza Niemiec
Czechy i Słowacja mówią "nie" kanclerzowi Niemiec. Premierzy Andrej Babisz i Robert Fico, którzy spotkali się w Bratysławie, sprzeciwili się wezwaniu Friedricha Merza do dalszego wsparcia finansowego dla Ukrainy.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (115)
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Prawidłowo.
Czemu nie pomagamy tak samo chętnie np. w Palestynie, Birmie czy w innym Sudanie? Czechy czy Słowacja są w NATO, więc w razie konfliktu mamy obowiązek ich bronić.
Finansujemy, bo nam się to opłaca, po prostu. Cena w pieniądzach, ale przede wszystkim cena krwi za jest zdecydowanie niższa, kiedy to Ukraińcy biorą na siebie cios, a nie my.
A jak mi jakiś debil/manipulant napisze "to nie nasza wojna", to polecam zajrzeć to warunków, które stawia Rosja
@lewoprawo: i ciekawe jaki jest argument za zakończeniem wojny na jakimś zadupiu ukraińskim skoro mają WYGRAĆ? Putin całe życie marzył o donbasie? jakieś objawienie jest że rosja kończy się dokładnie na linii Dobasu? Pies mu powiedział że bez przesady - na donbasie kończymy? No bo jak nie to jedyna sensowna linia końca konfliktu przebiega na
A może że powinniśmy ograniczać tę pomoc, jeśli na szali jest do ugrania jakiś ewentualny kontrakt dla Janusz-budu w odbudowie Ukrainy? Jeśli już, to dostęp do ukraińskiej technologii dronowej może być wart tego, by o niego zawalczyć. Ale nie za cenę odcięcia pomocy i klęski Ukrainy.
Gdyby Polska miała arsenał atomowy i
Wyobrażacie sobie,
Słowacja to mały kraj. Tam ludzie nie mają takiego pi****lca na punkcie polityki jak w Polsce.
Problemy trzeba rozwiązać, Ukrainę trzeba utrzymać.
Środkowo-wschodniej*, koleś.