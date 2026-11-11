Jeśli ktoś uważa, że główna Wykopu nie jest przeżarta ruską narracją, to polecam ten wątek. Finansowanie Ukrainy powstrzymującej ruskie wojsko = "typowy szantaż" XD.

Finansujemy, bo nam się to opłaca, po prostu. Cena w pieniądzach, ale przede wszystkim cena krwi za jest zdecydowanie niższa, kiedy to Ukraińcy biorą na siebie cios, a nie my.



A jak mi jakiś debil/manipulant napisze "to nie nasza wojna", to polecam zajrzeć to warunków, które stawia Rosja Pokaż całość