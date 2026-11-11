Policjant: Chłopaki z Krakowa mieli wiele szczęścia. Nie jesteśmy szkoleni.
"Gdyby ta sprawa nie była tak nagłośniona, jak jest, to policjant mógłby się spodziewać dochodzenia prokuratorskiego" - o zamachu w Krakowie i reakcji starszych posterunkowych mówi policjant operacyjny z wieloletnim doświadczeniem w dużym polskim mieście.Nigarun
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Komentarze (121)
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Zgodze sie natomiast co do szkolen i ch..go prawa
Srali muchy będzie wiosna. Gościowi odwaliło, zrobił co zrobił. Z pewnością nie było tam żadnej kalkulacji. Ludzie wiedzą, że mogą zostać złapani jak popełnią przestępstwo i ich to nie odstrasza.
To chyba jakiegoś pijanego policjanta po służbie dorwali, albo jakiegoś jego kolegę co się nie dostał do policji.
Szybciej? Może jakby mieli b--ń automatyczną, to ściągnęli by go z 15 sekund wcześniej, bo chyba policjant operacyjny, który prosi o anonimowość nie sugeruje strzelania do jadącego samochodu
@ppp45: Była kiedyś taka akcja że żołnierz czołg ukradł ale ugrzęzł w rowie.
Jedyne co jest tam prawdziwe to to, że w stanach by go poszatkowali już w samochodzie.
@Matpiotr:
Onet się nie postarał. AI by wypluło lepszy artykuł.
Strzały z samochodu w okolicach Rynku. Policjanci widzą uciekające przed policją auto akurat w miejscu i kierunku gdzie były strzały.
Ciekawe kto to może być? Akurat ktoś kto nagle po uliczkach przy Rynku chce sobie p-----------ć?
Policja doskonale wiedziała kogo goni (w sensie sprawcę), ale nie byli przygotowani na to jaki sprawca będzie uzbrojony.
Mieliśmy zajebistego farta, że wśród policjantów był żołnierz który wystrzelał na treningach więcej pocisków niż większość jego kolegów zrobi
Przede wszystkim gdyby byli szkoleni
Mieli columbine, WTC i ogólnie co się dzieje na zachodzie to można bylo prototyp zrobic szkoleń a nie teraz ta obrona cywilna z apkami i krakow z soboty aby w panice cos ogarniać na szybko.
Ogólnie globalnie policja ma dziwnie bo z tego co obserwuje