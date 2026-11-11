Wypowiadał się jakiś kretyn, pseudoekspert po gromie, jeszcze książki pisze i szkoli ludzi, że to był majstersztyk. Każdy kto ma oczy widział ten k---a majstersztyk. Uratował ich opel i przede wszystkim to, że typ nie był w stanie przełamać blokady i strzelić im prosto w łeb. Do ofiar też nie celował tylko strzelał na oślep. To rzadka umiejętność wycelować i strzelić żeby zabić, czyli najczęściej w głowę.

Przede wszystkim gdyby byli szkoleni Pokaż całość