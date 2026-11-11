Chcą kary 32 mln zł dla TV Republika i Tomasza Sakiewicza. Apel do KRRiT
Do ich grona dołączyło Stowarzyszenie Ludzi Mediów "Woronicza 17", które apeluje o nałożenie na Telewizję Republika kary w wysokości 26,6 mln zł, a na jej redaktora naczelnego Tomasza Sakiewicza kolejnych 5,7 mln zł.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (33)
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@xpear: dlatego nie powinno w ogóle istnieć coś takiego jak koncesja xD
To niezła kara, od samej zondy więcej dostali.
Republika jest interesującym przypadkiem ekonomicznym: ma oglądalność porównywalną z największymi ogólnopolskimi kanałami, ale jej przychody są wielokrotnie mniejsze niż przychody dużych grup telewizyjnych.