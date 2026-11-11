MEN chce zakazać publikowania zdjęć przedszkolaków. Nawet za zgodą rodziców
Przedszkola nie będą mogły publikować wizerunku dzieci w internecie, mediach społecznościowych ani w materiałach promocyjnych, nawet jeśli rodzice się zgodzą. Dziś zdjęcia na stronach wrzuca 65 proc. przedszkoli. W szkołach zgoda rodzica będzie musiała określać cel i miejsce publikacji.real_scoria
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Komentarze (23)
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@eeeedzinnn99: Szkoda że będąc pod presją nie mogą zrobić prawdziwych reform, w stylu: likwidacja 800+ (bo nie spełnia swojej roli), reset TK, równoważenie budżetu (bo i tak dochodzimy do ściany w 2028-2029).
chyba wolałbym zdjecia prawdziwych dzieci na reklamach szkółki sportowej niż wygenerowany AI slop z dziewczynką z trzema nogaami, której nikt nie zauważył. wchodzimy w jakiś paranoiczny etap rozwoju naszej cywilizacji.