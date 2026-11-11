Na Facebooku często jako pierwszy post widzę jakieś zdjęcia ze żłobka lub przedszkola i to takie indywidualne. Za moich czasów może pojawiło się jakieś zdjęcie na stronie szkoły, ale bardziej grupowe, a nie kurczę portret i zbliżenie na każde dziecko. I dlaczego to widzę, skoro z daną szkołą nie mam nic wspólnego, bo pokazują mi żłobki z drugiego krańca kraju.