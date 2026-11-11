Całą reszte tez zwalą na cyberatak? Płatnik z problemami, P1 od miesiecy ledwo zipie, orzeczenia medycyny pracy szumnie zapowiedziane jako ułatwienie przez cyfryzacje działają połowicznie(pracownik i tak musi sie bujać po papier np. orzeczenie sanepidowskie)

Ktoś zgarnia kase za te nowości a one nie działają, bajzel, zero informacji i totalna amatorka.