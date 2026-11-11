ePUAP leży po cyberataku. Korespondencja z urzędami nie działa, wkracza ABW
Atak na ePUAP wykryto i zatrzymano we wtorek wieczorem, ale w środę rano platforma ledwo działała. Logowanie było możliwe, jednak większość funkcji, w tym korespondencja z urzędami, pozostawała niedostępna. Minister Gawkowski zapewnia, że infrastruktura COI jest bezpieczna, a sprawę bada ABW.real_scoria
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Komentarze (74)
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Ktoś zgarnia kase za te nowości a one nie działają, bajzel, zero informacji i totalna amatorka.
Czyzbyś twierdził że minister jest na uslugach kremla?
@ocotuchodzi: to w sumie ciekawe nigdy dotąd nie zastanawialem się nad tym kto tak naprawdę robi te apki dla rządu? To jakiś przetarg? Jeśli tak to pewnie wybierają najtańszych. Idąc tym kluczem jest to budowanie fundamentów z piasku.
...tylko nie działa. Podobnie jak aktywacja mojej skrzynki e-doręczeń od 1,5 miesiąca.
Czujecie się bezpieczni?
A nie, czekaj :D
@Reality73823: może wywalili ludzi, którzy się tym zajmowali? U mnie tak zrobili xD