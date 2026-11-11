Konfitura: Szkoła nauki jazdy po chodniku
Konfitura porusza kolejny ważny temat: jazda po chodniku jest już wpajana do głowy przez szkoły jazdy. Jak kierowca ma przestrzegać przepisów skoro jeszcze przed uzyskaniem prawa jazdy je łamie? Po datach widać, że to nie jest zjawisko jednorazowe.Andr3v
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Komentarze (28)
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Oczywiście wykop jak zawsze :)
@pan_alternator: a spytaj ich z jaką maksymalną prędkością mogą poruszać się poza obszarem zabudowanym na drogach krajowych albo w obszarze zabudowanym gdzie prędkość jest podniesiona znakami powyżej np. do 70 km/h. ( ͡
Zapewniam ze nie wydzierżawili tego kawalka...
więc konfitura już u mnie traci, wolę pooglądać jakiś podobny kanał gdzie wydzwaniają służby..
@Siwewh4:
ogladnij jego filmiki, to uzyskasz odpowiedz na swoje pytania...
@Siwewh4: jeżdżenie po chodniku to nie jest jakaś tam pomyłka, tylko całkowite naginanie podstawowych zasad.
Jakby ktoś notorycznie jeździł pod prąd albo na czerwonym świetle to też byś uznał, że zwrócić uwagę może tylko osoba, która nigdy nie popełnia najmniejszych wykroczeń?
Maksym idź sie lecz xd