no niby spoko, ale minęło 6 miesięcy i nic się nie zmieniło.. wezwał on w ogóle służby czy zgłosił? trochę zaczynają mnie męczyć już te szopki, gdzie nie ma służb - bo nawet jak było pouczonko, to ktoś musiał czekać na przyjazd czy tam dymać na komendę, a tak? zupełnie bez sensu.

więc konfitura już u mnie traci, wolę pooglądać jakiś podobny kanał gdzie wydzwaniają służby..