Nienawiść czy ostrzeżenie? Michel Houellebecq z zarzutami za słowa o muzułmanach
We Francji postępuje "wielka wymiana" ludności francuskiej na muzułmańską, co może spotkać się z brutalnym odwetem - za takie tezy, jak donosi "Le Figaro", francuski pisarz Michel Houellebecq usłyszał zarzuty.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (28)
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Tak samo jak i dbają o nasze serduszka i zdrowie podnosząc kolejne akcyzy na słodkie napoje i inne malutkie podatki. Wszystko dla Twojego dobra narodzie. A teraz won do urn jak głos z tv ogłasza!!
@niewiempoco: warto dodać, że chodzi też o słodkie napoje bez cukru, bo to przecież logiczne, że podatek cukrowy powinien dotyczyć też napojów bez cukru
wolnośc słowa ważna rzecz, ale pisanie czegoś ot tak, żeby emocje wywołać, sprawie nie pomaga
@Victor_Manzon: Ale to przecież prawda. Ten rząd to faszyści, od zawsze próbowali wprowadzać cenzurę. Jeszcze pamiętam jak jakaś lewacka idiotka bredziła, że niech się Duda cieszy że nie przeszła ustawa o mowie nienawiści, bo by siedział. Co to za państwo gdzie nawet prezydent który ma immunitet nie może powiedzieć co myśli. Trzeba nazywać sprawę po
Te wszystkie totalitarne zapędy to po to, żeby
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