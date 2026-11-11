UE to już dawno totalitarny, faszystowski bantustan. W Polsce jeszcze nie mamy tak źle, no ale panujące nam miłościwie pachołki berlina próbują na szybko doszlusować i wyrównać totalitarne "standardy". We Francji / UK to dopiero będą mieli wesoło za 20-30 lat. Kiedy w tych faszystowskich kołchozach które już prawie niczego nie produkują a finansowo ledwie płyną po powierzchni - dominującą religią stanie się islam.



Te wszystkie totalitarne zapędy to po to, żeby Pokaż całość