Dla mnie jest tak - samo gnanie do babci, żeby zrobić z nią wywiad już wystawia świadectwo o dziennikarzu i danym medium. Koniec tematu.

Działania dla damage control i to czy artykuł dalej wisi już mnie mało interesuje.



Więc droga Wyborczo, Kanale Zero, Fakcie - hieny wypi*rdalać.