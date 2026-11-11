Gazeta Wyborcza nie zdjęła artykułu opartego na rozmowie z babką zamachowca.
W mojej ocenie hieny roku, uważają że jest to rozmowa z ludźmi, którzy mogą rzucić światło na tło tragedii. Warto dodać że Kanał Zero i "Fakt" usunęły publikacje z udziałem 80-latki.nuskool
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Komentarze (38)
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@JestemTuByDrwicZLewakow: Bo tu nie chodzi o prawdę czy obiektywizm tylko o napieprzanie w tych co nie lubią. Kanał Zero zdjął film i wypuścili przeprosiny. A jak widać Gazeta Wyborcza jako "uśmiechnięte" medium już hieną według, np. Kotuli już
@Anomalocaracid: są tak spóźnieni o 20-30 lat względem Gazety Wyborczej, widocznie uczą się od "najlepszych".
Działania dla damage control i to czy artykuł dalej wisi już mnie mało interesuje.
Więc droga Wyborczo, Kanale Zero, Fakcie - hieny wypi*rdalać.
ludzie w kraju byli w szoku a nie oczekiwali gorących newsów, bo jak przy każdym takim dużym wydarzeniu dostępne są śladowe informacje i materiały.
mnie osobiście zawsze irytuje dodawanie do obrazu muzyczki co ma nastrój podkręcać. To nie cnn gdzie pokazująckilka minuy gole
Co Ty na to?
Zakopałeś znalezisko o przeprosinach kanału zero i usunięciu wywiadu z powyższą babcią sprawcy.
Zakopiesz to czy wykopiesz?
Ale to gazeta wyborcza jest winna ( ͡° ͜ʖ ͡°) - wszyscy oni są siebie warci nawzajem, nie odwracajcie kota ogonem...