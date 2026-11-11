Roboty chirurgiczne nowy wyścig technologiczny w medycynie
Roboty chirurgiczne napędzają nowy wyścig technologiczny! Automatyzacja i AI zmieniają oblicze medycyny, otwierając nowe możliwości dla firm technologicznych. Które spółki mogą najwięcej zyskać na tej rewolucji?ForexClubPL
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Komentarze (9)
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to oznacza, ze w 2030 robot pobierze sobie instrukcje i bez problemu na bazie ruchow zrobi takie operacje i to nie 5 dziennie, tylko moze pracowac całą dobe już dzisiaj takie roboty są w Nowym Sączu albo Zielonej Gorze
@jmuhha: imo nierealne, może operacje bez chirurga dopuszczą w 2035-2040
@Mahuka: na pingwinie nawet by nie musieli wklepywać sudo s--------j żeby się coś bez ich zgody nie zainstalowało xD