spokojnie do 2030 roboty chirurigczne będą opeorwac lepiej niz chirurdzy, juz dzisiaj kazda operacja, kazdy ruch jest zapisywana i wysylana przez robota do bazy danych.



to oznacza, ze w 2030 robot pobierze sobie instrukcje i bez problemu na bazie ruchow zrobi takie operacje i to nie 5 dziennie, tylko moze pracowac całą dobe już dzisiaj takie roboty są w Nowym Sączu albo Zielonej Gorze