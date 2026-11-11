Rząd Wielkiej Brytanii chce skanować zdjęcia na smartfonach. Nawet te prywatne.
Zdjęcia z wakacji, rodzinne nagrania i prywatne albumy w telefonie mogłyby być automatycznie analizowane przez specjalne oprogramowanie. To kiedy u nas?cooltang
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Komentarze (69)
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Algorytmowi to jeszcze może dałoby się jakoś wytłumaczyć.
Gorzej jak się potem trafi na człowieka. Nieważne co się mu powie.
On i tak będzie wiedział swoje.
A najgorsze jest to, że zamykanie (albo likwidowanie) takich jak ja, ty czy innych, niczego
@real_scoria: rząd wielkiej brytanii tak bardzo dba o dzieci, że aż przez trzydzieści lat tuszował sprawy ciapatych gangów p3d0filskich
I nie, żadna zmiana na lewo, prawo, czy pośrodku nie zmieni tego stanu rzeczy. Po prostu do władzy nie pchają się ludzie, którym na sercu leży poprawa dobrostanu społeczeństwa, a nawet jeśli jakimś cudem się taki trafi, to wilki go zjedzą.
Jeżeli korzystasz z chmury Google to wtedy są skanowane.
Ci w UK chcą wprowadzić obowiązek skanowania lokalnie na twoim telefonie, to jest spora różnica.
Tak tak jakby porównać sprawdzanie za twoją zgodą zawartości kieszeni twojego garnituru przy oddawaniu do pralni vs. grzebanie ci w kieszeniach gdy masz garnitur na sobie.
@Deray: po prostu kupić Google Pixela i wgrać Graphene OS