No i elo, walić meneli. Znam takich z 10 na osiedlu. Stoją pod blaszakiem i chleja albo siedzą obok żabki pod moim blokiem i chleja. Ludzie w wieku 33-43 lata. Każdy z nich mógłby być Himilsbachem. Każdy morda bez zębów, krzywy nos i gardło zdarte od fajek i alko. Każdy po dawce % zmienia się w filozofa i bajkopisarza, jak typowy alkoholik.