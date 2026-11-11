Zmarł w pijackiej melinie. Nikt nie zauważył jego śmierci
"Już za życia stał się legendą. Pracował na nią w pocie czoła: w najsłynniejszych warszawskich knajpach, na planach filmowych, nad maszyną do pisania" czytamy w książce "Rejs na krzywy ryj..." Anny Popiołek. W akcie zgonu Jana Himilsbacha wpisano datę 11 listopada 1988 r., ale tak naprawdę nikt nijacek-zelisko
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Komentarze (34)
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Właśnie z tą wolnością tak chyba nie do końca drodzy Państwo.
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