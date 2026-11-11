78% Brytyjczyków uważa Izrael za zagrożenie dla pokoju na świecie
W Wielkiej Brytanii 78% respondentów uważa Izrael za poważne zagrożenie dla pokoju na świecie. Agencja Anadolu przytacza taki wynik badania opublikowanego w raporcie British Social Attitudes Narodowego Centrum Badań Społecznych NatCen.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (41)
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Komentarz usunięty przez autora
Może przekupne polityczne świnie. I co głusi wyborcy. Ale ogół społeczeństwa jest już stracony na dekady. Moim zdaniem ;p
Masz rację, że wizerunek jest stracony na długo, ale znając metody których używają i zawziętość to jest szansa, że jeszcze to odpracują.
Chyba niewielka szansa, bo znając przekonanie o byciu narodem wybranym narobią sobie nowych wrogów, nawet po tym jak wszystkich nieżydów z otoczenia Izraela wymordują.
@Eponhall: a sprawdziłeś dlaczego powstały te organizacje? Np. Hezbollah powstał w bezpośredniej reakcji na izraelską inwazję na Liban w 1982.
*Wstaw dowolną nację z zachodniej cywilizacji.