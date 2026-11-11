Skoro przez dekady prowadzą do systematycznego przejmowania terenów Palestyny św ciągu tylko ostatnich kilku lat zaatakowali chyba z pięć państw, parę z nich okupują częściowo, a rządzący czasem otwarcie mówią o dążeniu do wielkiego Izraela. No to chyba to państwo nie ma nic wspólnego z dążeniem do pokoju.