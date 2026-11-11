Kacper z padaczką i Patrycja z wylewem trafili do jednego szpitala. Nie żyją.
Kacper z padaczką i Patrycja z wylewem trafili do szpitala Latawiec w Świdnicy. Nie żyją. Ich rodziny obwiniają lekarzy.mkorsov
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Kacper z padaczką i Patrycja z wylewem trafili do szpitala Latawiec w Świdnicy. Nie żyją. Ich rodziny obwiniają lekarzy.mkorsov
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Komentarze (10)
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Problem jest taki, że olbrzymia większość prac "białych kołnierzyków" jest właśnie w ten sposób do zastąpienia.
Następuje demokratyzacja wiedzy niczym za pierwszych książek czy popularyzacji Internetu.
Ale jak to mówią - najgorzej jest być prorokiem we
@Anomalocaracid: XD
No i już wiem z kim mam przyjemność. Z kompletnym kretynem przeświadczonym o własnej zajebistości.
Dobra, w---------j. J---ł cie pies.