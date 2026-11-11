Ja tylko przypomnę że za swojego czasu straszne zniszczenia jeśli chodzi o użycie AI swojego czasu zrobiła te grafika. Gdy wyszła więszkość wykopu ją popierała gdzie byłem zdecydowanym przeciwnikiem tego myślenia ale zostałem zalany falą minusów.



Problem jest taki, że olbrzymia większość prac "białych kołnierzyków" jest właśnie w ten sposób do zastąpienia.



Następuje demokratyzacja wiedzy niczym za pierwszych książek czy popularyzacji Internetu.



Ale jak to mówią - najgorzej jest być prorokiem we Pokaż całość